Döviz bürosuna ait nakip para taşıyan aracın önünü kesip silah zoruyla parayı aldılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde şüpheliler, döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryenin önünü kesip silah zoruyla 1 Milyon 200 bin TL'yi alıp kaçtılar. Olayla ilgisi olan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, trafikteki gasp anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

19 Şubat günü Fatih ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir döviz bürosunda çalışan kurye para teslimatı yapmak için aracıyla yola çıktı. Ardından motor kullanan iki kişi, kuryenin önünü keserek araçtaki paraları almak için silah doğrulttu. Şüpheliler, kuryenin aracındaki 1 Milyon 200 bin TL nakit parayı silah zoruyla aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Kuryenin bildirisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri anında harekete geçti ve olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit ederek hakkında arama başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Okmeydanı ve Kağıthane ilçelerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Elebaşı olduğu söylenen Rıdvan K. (23) ise İzmir'e kaçarken otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler adliye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu 6 şüpheli cezaevine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla özgür bırakıldı. Diğer yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 710 bin TL ve tam 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri sayesinde şüphelilerin suç üstündeki anları ele geçirildi.