Döviz fiyatları el yakıyor! Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz kurları 2 Temmuz 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...
2 Temmuz 2021 Cuma gününde döviz kurlarındaki son durum vatandaşların odağında yer alıyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle birçok kalemde zamlar gelirken, analistler koronavirüs salgının delta varyantının piyasaların odağında yer aldığını ifade ediyor. Yoğun veri gündeminde ise döviz kurları bir önceki güne göre yükselişle güne başladı. Peki Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...
İşte piyasalarda takip edilecek veriler:
12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı ÜFE
14.30 Türkiye, ikinci çeyrek banka kredileri eğilim anketi
14.30 Türkiye, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
15.30 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması
15:30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı
15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi
17.00 ABD, mayıs ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri
SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR 2 TEMMUZ 2021 CUMA ?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 2 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,6850 TL'den alınıyor, 8,6870 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2880 TL'den alınıyor, 10,2900 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6730 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2880 TL olarak kayıtlara geçti.
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2 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
2 Temmuz 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.11 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6785 8,6877
Avro 10,2700 10,2893
Sterlin 11,9409 11,9556
İsviçre Frangı 9,3656 9,3792
Japon Yeni 0,0780 0,0776
S. Arabistan Riyali 2,3077 2,3193
Norveç Kronu 1,0027 1,0087
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)