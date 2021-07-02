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  3. Döviz fiyatları el yakıyor! Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Döviz fiyatları el yakıyor! Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz kurları 2 Temmuz 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

2 Temmuz 2021 Cuma gününde döviz kurlarındaki son durum vatandaşların odağında yer alıyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle birçok kalemde zamlar gelirken, analistler koronavirüs salgının delta varyantının piyasaların odağında yer aldığını ifade ediyor. Yoğun veri gündeminde ise döviz kurları bir önceki güne göre yükselişle güne başladı. Peki Serbest piyasada bugün dolar - euro  fiyatı ne kadar? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları... 

İşte piyasalarda takip edilecek veriler:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı ÜFE

14.30 Türkiye, ikinci çeyrek banka kredileri eğilim anketi

14.30 Türkiye, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

15:30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO  FİYATI NE KADAR 2 TEMMUZ 2021 CUMA ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 2 Temmuz 2021 Cuma gününde açılışta 8,6850 TL'den alınıyor, 8,6870 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2880 TL'den alınıyor, 10,2900 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6730 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2880 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları

2 TEMMUZ 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

2 Temmuz 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.11 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,6785                 8,6877

Avro                              10,2700              10,2893

Sterlin                           11,9409              11,9556

İsviçre Frangı                9,3656                9,3792

Japon Yeni                    0,0780                0,0776

S. Arabistan Riyali        2,3077                2,3193

Norveç Kronu               1,0027               1,0087

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 2 Temmuz 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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