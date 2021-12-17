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  3. Döviz kurunda yaşanan artış araç sahiplerini vurdu! Benzin ve motorine zam geliyor

Döviz kurunda yaşanan artış araç sahiplerini vurdu! Benzin ve motorine zam geliyor

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 13 kuruş zam bekleniyor.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Buna göre akaryakıt sektörünün temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 13 kuruş zam bekleniyor. 

Söz konusu zammın gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi. 

Döviz kurunda yaşanan artış araç sahiplerini vurdu! Benzin ve motorine zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Döviz kurunda yaşanan artış araç sahiplerini vurdu! Benzin ve motorine zam geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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