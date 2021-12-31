Dövizle maaş almak isteyenler dikkat! Almanya 1.5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte alım yapılacak o meslekler!
Almanya, bazı sektörlerde olan eleman açığını 4 bin euro maaş ile çalışacak 1.5 milyon işçi alarak kapatacağını duyurdu. İşte alım yapılacak o meslekler!
Almanya bazı sektörlerdeki eleman açığını gidermek için başka ülkelerden işçi alacağını duyurdu.
MAAŞLAR YAKLAŞIK 4 BİN EUROYU BULACAK
Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını düşürmek için varolan eleman açığını kapatmanın yoluna gidiyor. Almanya bazı sektörlerde 1.5 milyon işçi alımı yapacak. 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı olan ülke, bu açığı kapatmak için işçi alımı gerçekleştirecek. Bunun yanında garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında da ciddi bir personel açığı bulunuyor. Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin euroyu bulacağı söyleniyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Almanya'ya işçi olarak çalışabilmek için bir vizeye sahip olmak ve Almanya'ya gidilerek çeşitli işlere başvuru yapmak gerekiyor. Başvuralar özel şirketler üzerinden veya İŞKUR tarafından gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR üzerinden başvurmanız için şunları yapmanız yeterli;
İŞKUR resmi internet sitesine girerek “açık işler” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Açılan iş arama ekranında “çalışma yeri” seçeneğini tıklayınız ve yurtdışını seçiniz. Daha sonra tüm alanlar boş kalacak şekilde arama butonuna basın. Böylece güncel olan tüm İŞKUR Yurtdışı İş İlanlarını görebileceksiniz.
Karşınıza boş ekran çıkması ilan aradığınız dönemde yurtdışı için iş ilanı yayımlanmamış demektir. Dönem dönem ilanları kontrol ederek firmaların yurtdışı işçi taleplerine ulaşabilirsiniz.
Almanya'da eleman açığı olan sektörler:
Boyacılar
Ressamlar
Mutfak şefi
Bahçıvan ve bahçe uzmanı
Kasap
Fırıncı
Alçı ustası
Sıvacı
Profesyonel şoförler
Lokantacı
Duvar işçisi
Beton işçisi
Çatı tamircisi/Çatı Ustası
Marangoz
Mozaik işçisi
Berber
Kuaför
ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ülkede saatlik asgari ücret de 12 euroya çıkarılacak. Almanya'da asgari ücret mevcut durumda saatlik 9.60 euro. Daha önce varılan anlaşmaya göreasgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022'de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022'den itibaren 10,45 euro olacağını açıklamıştı.