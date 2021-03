Down Sendromlu çocuklara, bireylere nasıl davranılmalı? 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi, koronavirüs döneminde hayatı zorlaşan down sendromlu bireyler hakkında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu bireylere nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.

1 12 Pandemi sürecinde evde kalmaları ve eski yaşam rutinlerine devam edemeyen down sendromlu çocuklar büyük güçlükler yaşamaya başladı. Bu konu hakkında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi bilgilerini paylaştı.