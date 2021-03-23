Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever, İvana Sert gibi isimlerin oturduğu fenomen yarışma Doya Doya Moda All Star programında jüri değişikliğine gidildi. İvana Sert'in yerine Umut Eker'in programa jüri olarak katılmasıyla Eker'in hayatı ilgililer tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Umut eker kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

UMUT EKER KİMDİR?

Umut Eker, Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde başlamış ancak kararını değiştirerek bu alandan uzaklaşmış. Ardından bir mağazada işe girip satış temsilciliği yapmış.

Moda ve stil danışmanı olan Eker, daha önce Bu Tarz Benim programında jüri görevi üstlenmiştir. Bu dönemde manken Didem Soydan'ın kendisini fark etmesiyle alan değiştirmiş ve Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1983 İstanbul doğumlu Eker, 38 yaşındadır. İstanbulludur.