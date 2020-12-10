Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın dördüncü gününde yarışmacılar "" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda10 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü puan durumu...
DOYA DOYA MODA 10 ARALIK KONSEPTİ
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 10 ARALIK PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 10 Aralık Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sabiha:
Ceren:
Rabia:
Birben:
Tuğba:
Bahar:
Özde:
DOYA DOYA MODA 10 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe Gününün Birincisi olan yarışmacı toplam... puanla ... oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez