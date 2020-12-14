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Doya Doya Moda 14 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Popüler program "Doya Doya Moda" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılar "" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini Kadıköy'de tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 14 Aralık Pazartesi günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 14 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Aralık Pazartesi günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 14 ARALIK KONSEPTİ 
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar. 

DOYA DOYA MODA 14 ARALIK PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında  14 Aralık Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Sabiha:

Ceren:

Rabia:

Birben: 

Bahar:

Özde:

DOYA DOYA MODA 14 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda  14 Aralık Pazartesi Gününün Birincisi olan yarışmacı toplam ... puanla ... oldu.

Doya Doya Moda 14 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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