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Doya Doya Moda 23 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın finalinde yarışmacılar "Gelinlik" konseptiyle yarışacak. Bugün Kadıköy'de alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 23 Kasım birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 23 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde "" konseptinde yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 23 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 23 KASIM KONSEPTİ 
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 23 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 23 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Aleyna: 

Özde:

Rümeysa:

Bahar:

Ceren:

Birben:

Sabiha:

DOYA DOYA MODA 23 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 23 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı  puanla oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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