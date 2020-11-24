Doya Doya Moda 24 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar "" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 24 Kasım birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde " konseptinde yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Kasım puan durumu...
DOYA DOYA MODA 24 KASIM KONSEPTİ
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 24 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 24 Kasım Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aleyna:
Özde:
Rabia:
Bahar:
Ceren:
Birben:
Sabiha:
DOYA DOYA MODA 24 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 24 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı puanla oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez