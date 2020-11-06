Doya Doya Moda 6 Kasım puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözdesi olan programlardan Doya Doya Moda'da haftanın son gününe yaklaşırken "evlilik yıldönümü kutlaması" konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 6 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 6 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Evlilik Yıldönümü Kutlaması" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 6 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 6 Kasım cuma günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rümeysa: 14

Özde: 33

Aleyna: 28

Birben: 22

Tuğçe: 12

Sabiha: 21

DOYA DOYA MODA 6 KASIM | HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 6 Kasım Haftanın (17.Hafta) Birincisi olan yarışmacı, 89 puanla Özde Karacan oldu.

DOYA DOYA MODA 6 KASIM | HAFTANIN ELENEN İSMİ KİM OLDU?

Eleme potasına yarışmacılardan Birben Coşkun ve Tuğçe Sözartan girdi. Potadan kurtulamayıp elenen isim ise Tuğçe oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez