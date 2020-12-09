WhatsApp'tan yepyeni özellik: Alışveriş sepeti devrede!ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?Gülşah Saraçoğlu'nun küfürler yağdırdığı iş adamı Gökhan Göz sessizliğini bozdu!Büyük Birlik Partisi'nden Oltu ilçe teşkilatı istifa ettiDolar ve euro kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2020 Salı) 1 dolar kaç TL?Yılport Samsunspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEskişehirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTolga Karel'den geçtiğimiz günlerde ABD'yi kötüleyen Sermiyan Midyat'a zehir zemberek sözler!Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı9 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın üçüncü gününde yarışmacılar "" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 9 ARALIK KONSEPTİ 
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar. 

DOYA DOYA MODA 9 ARALIK PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 9 Aralık Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Sabiha: 

Ceren:  

Rabia:

Birben:  

Tuğba: 

Bahar:

Özde:

DOYA DOYA MODA 9 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda9 Aralık Çarşamba Gününün Birincisi olan yarışmacı toplam ... puanla ... oldu. 

Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT