2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1031905652021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106030192Çılgın sayısal loto sonuçları 10 Mayıs 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Maraşlı son bölüm full, tek parça izle| Maraşlı 17. bölüm ATV canlı izle2021 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108990445Nebat isminin anlamı nedir, Nebat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109230427Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Mayıs Pazartesi2021 Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010142On Numara çekiliş sonuçları 10 Mayıs 2021 (MPİ)
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, birbirinden tarz kadınların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar çiçek açtım konseptiyle birbirleriyle yarışıyor. Peki jüriden en yüksek puanı alarak Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

İzleyiciyi hafta içi her gün ekrana kilitleyen yarışma programı Doya Doya Moda'da, büyük bedenleriyle tarzlarını konuşturan, kilolarının modaya engel olmadığını gösteren yarışmacılar bugün çiçek açtım konseptiyle birbirleriyle yarıştı. Yarışmayı takip edenler günün birincisi kim olduğunu merak ediyor. Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 10 MAYIS PAZARTESİ KONSEPTİ 

Yarışmacılar haftanın ilk gününde 'Çiçek açtım' konseptiyle birbirleriyle yarıştı.

DOYA DOYA MODA 10 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU

Ferdanur: 20

Betül: 20

Emel: 16

Su: 13

Yaren: 19

Özde: 20

Birben: 17

DOYA DOYA MODA ALL STAR 10 MAYIS BİRİNCİSİ

Çiçek açtım konseptiyle kombin yapan yarışmacılardan 20'şer puan alarak Ferdanur, Betül, ve Özde birinciliği paylaştılar.

Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA ALL STAR 11 MAYIS KOMBİNİ

Doya Doya Moda All Star Jüri üyesi Seray Sever yarının konseptinin "Jean ile Pul Payet'i Kombinliyorum" olduğunu açıkladı.

JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Umut Eker

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT