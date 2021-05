Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, birbirinden tarz kadınların birbirleriyle kıyasıya yarıştığı Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar çiçek açtım konseptiyle birbirleriyle yarışıyor. Peki jüriden en yüksek puanı alarak Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu...

İzleyiciyi hafta içi her gün ekrana kilitleyen yarışma programı Doya Doya Moda'da, büyük bedenleriyle tarzlarını konuşturan, kilolarının modaya engel olmadığını gösteren yarışmacılar bugün çiçek açtım konseptiyle birbirleriyle yarıştı. Yarışmayı takip edenler günün birincisi kim olduğunu merak ediyor. Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 10 Mayıs 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA ALL STAR 10 MAYIS PAZARTESİ KONSEPTİ Yarışmacılar haftanın ilk gününde 'Çiçek açtım' konseptiyle birbirleriyle yarıştı. DOYA DOYA MODA 10 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU Ferdanur: 20 Betül: 20 Emel: 16 Su: 13 Yaren: 19 Özde: 20 Birben: 17 DOYA DOYA MODA ALL STAR 10 MAYIS BİRİNCİSİ Çiçek açtım konseptiyle kombin yapan yarışmacılardan 20'şer puan alarak Ferdanur, Betül, ve Özde birinciliği paylaştılar. DOYA DOYA MODA ALL STAR 11 MAYIS KOMBİNİ Doya Doya Moda All Star Jüri üyesi Seray Sever yarının konseptinin "Jean ile Pul Payet'i Kombinliyorum" olduğunu açıkladı. JÜRİ ÜYELERİ Gülşah Saraçoğlu Uğurkan Erez Seray Sever Umut Eker doya doya moda all startv8