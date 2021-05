Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da bugün yarışmacılar bizlere kendi stillerini gösterdi. Hangi yarışmacının en güzel tarzı yaratıp yüksek puan aldığı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabına yanıt arayanlar haberimizden bulabilir. İşte Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs 2021 puan durumu...

Renkli yarışmacılar ve eğlenceli jüri üyeleriyle Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan fenomen yarışma programı Doya Doya Moda'da günün birincisi merak ediliyor. "Kendi Stilini Göster" konseptiyle yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı almayı başaranın kim olduğu merakla araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusuna haberimizden yanıt bulabilirsiniz. Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA 18 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU Ferdanur: 19 Betül: 12 Emel: 16 Su: 16 Özde: 16 Birben: 12 Rabia: 14 DOYA DOYA MODA ALL STAR 18 MAYIS BİRİNCİSİ Kendi stilini yansıttığı kombiniyle jüriden 19 puan alan Ferdanur günü birinci tamamlarken 12 puanla Betül sonuncu oldu. GÜNÜN KONSEPTİ En şık olup jüriden yüksek puan almaya çabalayan yarışmacılar bugün "Kendi Stilini Göster" konseptiyle birbirleriyle yarıştı. YARININ KONSEPTİ Umut Eker yarının konseptinin "5 Çayı Şıklığı" olduğunu açıkladı. doya doya moda all startv8