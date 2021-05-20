Doya Doya Moda All Star 20 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Yedi kadın yarışmacının birbirleriyle kıyasıya yarıştığı moda programında günün birincisi merak ediliyor. Bugün "Yazlık şık bir mekanda şık bir davete gidiyorlar" konseptiyle yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı alan kim olduğu araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı haberimizde. İşte Doya Doya Moda All Star 20 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA 20 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU

Ferdanur: 14

Betül: 19

Emel: 13

Su: 18

Özde: 20

Birben: 7

Rabia:12

DOYA DOYA MODA ALL STAR 20 MAYIS BİRİNCİSİ

Jüri üyelerinden tam puan alarak 20 puana ulaşan Özde günün birincisi oldu. Birben ise 7 puan alarak günü sonuncu tamamladı.

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün jüriden en yüksek puanı almak için "Yazlık şık bir mekanda şık bir davete gidiyorlar" konseptiyle birbirleriyle yarışıyor.

DÜN NELER YAŞANDI?

Doya Moda All Star'da dün "kendi stilini göster" konseptiyle yarışan yarışmacılardan, günün birincisi 19 puanla Ferdanur olurken 12 puan alan Birben ve Betül sonunculuğu paylaştı.

YARININ KONSEPTİ

Yarın yarışmacılar "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptine uygun kombinleriyle jürinin karşısına çıkacaklar.