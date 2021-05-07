Bayramda camide namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladıAlan bazlı fındık desteği ödemeleri 2021 ne zaman? Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek 2021?Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Uzmanlardan "20'li yaşlar challenge" uyarısı: "Kişisel veriler risk altında olabilir"Fahir isminin anlamı nedir, Fahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!Son dakika: 17 günlük tam kapanma ne zaman bitiyor, bitecek 2021? Tam kapanma bitiş tarihi | Tam kapanma uzar mı?Başat isminin anlamı nedir, Başat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan moda programı Doya Doya Moda All Star'ın bu bölümünde yarışmacılar 'Annemin kızıyım' konseptiyle birbirleriyle yarıştı. Peki en yüksek puanı alarak haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu

Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bu hafta en çok puanı alanın hangi yarışmacı olduğu merak ediliyor. Haftanın son gününde 'Annemin kızıyım' konseptiyle birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar arasından jüriden en yüksek puanı alan yarışmacının hangisi olduğuna haberimizde yer verdik.  Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Sorularının yanıtı haberimizde. İşte Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 MAYIS CUMA KONSEPTİ 

Yarışmacılar haftanın finalinde Annemin kızıyım konseptiyle birbirleriyle yarıştı.

7 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur

Betül

Emel

Su

Yaren

Özde

Birben

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 MAYIS BİRİNCİSİ

Puanlama sonuçlandıktan sonra haberimiz güncellenecektir...

KİM ELENDİ?

Elenen henüz belli değil...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT