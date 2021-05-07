Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bu hafta en çok puanı alanın hangi yarışmacı olduğu merak ediliyor. Haftanın son gününde 'Annemin kızıyım' konseptiyle birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar arasından jüriden en yüksek puanı alan yarışmacının hangisi olduğuna haberimizde yer verdik. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Sorularının yanıtı haberimizde. İşte Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 MAYIS CUMA KONSEPTİ

Yarışmacılar haftanın finalinde Annemin kızıyım konseptiyle birbirleriyle yarıştı.

7 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur

Betül

Emel

Su

Yaren

Özde

Birben

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 MAYIS BİRİNCİSİ

Puanlama sonuçlandıktan sonra haberimiz güncellenecektir...

KİM ELENDİ?

Elenen henüz belli değil...