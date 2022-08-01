TV8 ’de yayınlanan Doya Doya Moda programında Özge adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacılarından Özge Özder merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine, 'Doya Doya Moda Özge kimdir? Özge Özder nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA ÖZGE KİMDİR? ÖZGE ÖZDER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özge Özder, ''Moda benim için kendimi girdiğim her ortamda kıyafetimle belli etmek demektir.'' dedi.

25 yaşında olan Özge Özder Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olmasına rağmen hiçbir zaman mühendis olarak şantiyelerde çalışmamıştır. Özge Özder tarzı ve güzelliği ile yarışmanın en dikkat çekicisi olmayı başardı. Modayı her ortamda kıyafeti ile var olmak olarak tanımlayan Özge ÖZDER farklı tarzı ile yarışmanın en dikkat çeken yarışmacısı oldu ancak tarzı jüri üyelerinden çok eleştiri aldı.