TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü gününde yeni bir konsept ile yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 27 Ocak Çarşamba günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 27 OCAK KONSEPTİ

Günün konsepti henüz belli olmadı. Program esnasında haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA 27 OCAK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 27 Ocak Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Jüri üyelerinin puanlaması henüz başlamadı, yayın sırasında haberimizde yer verilecektir.

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Aysu

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan

Mehmet

Alper

Emre

Ufuk

Erhan

Ahmet

DOYA DOYA MODA 27 OCAK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 27 Ocak Çarşamba günün birincisi olan yarışmacı yayın sonunda belli olacak. Program bitiminde haberimizde yer verilecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Uğurkan Erez Ivana Sert