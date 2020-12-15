Doya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yepyeni bir Konsept ile yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 21 Aralık Pazartesi günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK KONSEPTİ

Günün konsepti henüz açıklanmadı. Açıklandığı vakit haberimizin detayında yer verilecektir.

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 21 Aralık Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Jürinin verdiği puanlar yayın esnasında yer almaya başlayacaktır.

Ceren:

Rabia:

Birben:

Bahar:

Özde:

Ayşegül:

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 21 Aralık Pazartesi Gününün Birincisi henüz belli olmadı puanlamanın ardından haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez