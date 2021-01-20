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  3. Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

TV ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan "Doya Doya Moda" adlı programda büyük beden yarışmacılara son haftalarda partnerleri eşlik ediyor. Bu vesileyle yarışmaya dahil olan yarışmacı Ahmet Fatsa, yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

TV 8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda’nın en çok dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Ahmet Fatsa, bu yarışmaya fark edilmek için katıldım ve amacıma ulaştım ifadesiyle çok konuşuldu.

TV8'DE ACUN ILICALI'DAN DAHA ÇOK GÖRÜNÜYORUM

Bugüne kadar çeşitli iş kolunda yer aldığını söyleyen Ahmet Fatsa, amacının bir gün başarılı bir oyuncu olmak olduğunu da sözlerine ekledi. Yarışmada çok profesyonel bir ekiple çalışmanın keyfini yaşadığını fakat bazı yarışmacı arkadaşlarının sıkıntı yaratması dışında, ekranda kendini denemek ve ne nasıl görmek için bu yarışmada olduğunu belirtti.

Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

Oyunculuk için bazı projelerle iletişime geçildiğini de öne süren Ahmet Fatsa, herhangi bir oyunculuk eğitimi almadığını ve almayacağını ifade ederken, oyunculuk konusunda iyi olduğu, eğitim iyi olmayanlar için gerekli vurgusuyla iddiasını sergiledi.

Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

“Doya Doya Moda” isimli program sayesinde geniş bir kitleye kendini tanıttığını sözlerine ekleyen Ahmet Fatsa “Yarışmacı olarak yer aldığım program dolayısı ve bu programın gördüğü ilgiden dolayı hedefime yaklaştım, programda ön plana çıkmam da bana avantaj oldu, düşünsenize TV 8’de Acun Ilıcalıdan çok görünüyorum daha ne isterim” ifadesini kullandı.

Doya Doya Moda'nın Ahmet'i yaptığı açıklamayla gündem oldu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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