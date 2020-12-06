Doya Doya Moda'nın Bahar Candan'ı ilgi çekmek için kendini yere attı!
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ekranlarda tanınır hale gele Bahar Candan, bu defa da "doya Doya Moda" programına katıldı. Her yaptığı ile adından söz ettiren Candan, yayın esnasında kasıtlı olarak kendini yere atmasıyla çok konuşuldu.
Moda programları ilk tanınırlık kazanan Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz günlerde 42 bedene kadar yükselip büyük beden moda yarışması olan "Doya Doya Moda" adlı programa yarışmacı oldu. İlgi odağı olmaya çalışan Candan, "Ne tarafa düşeyim?" diye sormasının ardından kendini yere atmasıyla şok etti. Candan'a bu hareketinden dolayı jüri koltuğunda oturan Seray Sever tepki gösterdi.
NE TARAFA DÜŞEYİM DEDİ VE YERE ATTI!
Kendini kasıtlı olarak yere attığı o anları sosyal medya hesabında paylaşan Candan sosyal medyada tepki topladı. Candan yayın esnasında diğer yarışmacıya "Ceren ne tarafa düşeyim" diye sormasının ardından da kendini yere fırlattı. Bu davranışıyla bayıldığı sanılan Candan diğer yarışmacıların yardım etmesine rağmen yerden bir türlü kalkmadı. Seray Sever'de kayıtsız kalamayıp "Baharcım kalkmaya çalışmıyorsun sanki hiç" şeklinde eleştiride bulundu.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik de dikkatlerden kaçmadı. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" şeklinde yorumlar geldi.