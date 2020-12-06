Doya Doya Moda'nın Bahar Candan'ı ilgi çekmek için kendini yere attı!

Moda programları ilk tanınırlık kazanan Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz günlerde 42 bedene kadar yükselip büyük beden moda yarışması olan "Doya Doya Moda" adlı programa yarışmacı oldu. İlgi odağı olmaya çalışan Candan, "Ne tarafa düşeyim?" diye sormasının ardından kendini yere atmasıyla şok etti. Candan'a bu hareketinden dolayı jüri koltuğunda oturan Seray Sever tepki gösterdi.

NE TARAFA DÜŞEYİM DEDİ VE YERE ATTI!

Kendini kasıtlı olarak yere attığı o anları sosyal medya hesabında paylaşan Candan sosyal medyada tepki topladı. Candan yayın esnasında diğer yarışmacıya "Ceren ne tarafa düşeyim" diye sormasının ardından da kendini yere fırlattı. Bu davranışıyla bayıldığı sanılan Candan diğer yarışmacıların yardım etmesine rağmen yerden bir türlü kalkmadı. Seray Sever'de kayıtsız kalamayıp "Baharcım kalkmaya çalışmıyorsun sanki hiç" şeklinde eleştiride bulundu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik de dikkatlerden kaçmadı. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" şeklinde yorumlar geldi.