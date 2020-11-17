Bahar Candan, televizyon ekranlarına yeniden bir moda programıyla hızlı bir dönüş yaptı. Daha önce de 'İşte Benim Stilim' programında yarışan ve dikkatleri üzerine çeken Candan şimdi de 'Doya Doya Moda' programına yarışmacı olarak katıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bahar Candan yarışmada ilk günden rakipleri ile sıkı bir çekişmeye girdi.

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

Yarışmacılar ise bunu duyunca "Burası Doya Doya Moda burada 500 TL ile ne yapacak görelim" dediler.

Yarışmaya katılmak için kilo alan Bahar Candan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. Candan saç rengini de değiştirerek bambaşka bir imaja büründü.