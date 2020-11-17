Balıkesir’de aranan 119 şahıs Jandarma ekiplerince yakalandıDüzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandıEşini vuran kadın ardından kendi canına kıydıAylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi!FETÖ'ye bir darbe daha: 54 gözaltıGünlük burç yorumları | 17 Kasım Salı Nuray Sayarı günlük burç yorumlarıHükmen yenilgi nedir, ne demek? Hükmen yenilgi sebepleri | Süper Lig'de hükmen yenilgi olacak mı?Vergi yapılandırma nasıl yapılır? | Borç yapılandırma işlemiBakan Elvan'dan flaş ekonomi açıklaması: Büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması dudak uçuklattı!

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması dudak uçuklattı!

Sosyal medya fenomeni olan yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan Doya Doya Moda programına yarışmacı olarak katıldı. Candan, yarışmanın ilk gününden yine bir skandala imza attı ve alışveriş için aylık 300 bin lira harcadığını dile getirdi.

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması dudak uçuklattı!

Bahar Candan, televizyon ekranlarına yeniden bir moda programıyla hızlı bir dönüş yaptı. Daha önce de 'İşte Benim Stilim' programında yarışan ve dikkatleri üzerine çeken Candan şimdi de 'Doya Doya Moda' programına yarışmacı olarak katıldı.

b1b787119a94e0119eeb41577de034031.jpg

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bahar Candan yarışmada ilk günden rakipleri ile sıkı bir çekişmeye girdi.

elitizm1-124417250-207627390923777-8248730608312284399-n.jpg

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

elitizm1-123929988-155114639661660-3290994628829193579-n.jpg

Yarışmacılar ise bunu duyunca "Burası Doya Doya Moda burada 500 TL ile ne yapacak görelim" dediler.

bahar-candan-1-3fcd-cover-jpg.webp

Yarışmaya katılmak için kilo alan Bahar Candan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. Candan saç rengini de değiştirerek bambaşka bir imaja büründü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT