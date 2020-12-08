Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti. Buna göre AFAD Başkanlığı görevini yürüten Dr. Mehmet Güllüoğlu flaş bir atamayla AFAD'daki görevinden alınarak Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı. Peki Dr. Mehmet Güllüoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Dr. Mehmet Güllüoğlu, 1982 yılında Konya'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

38 yaşındaki Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.