İstanbul'da Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ün kötü haber geldi. Peki Dr Mehmet Kadir Göktürk kimdir? | Öldü mü? | Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde...

DR MEHMET KADİR GÖKTÜRK KİMDİR?

Mehmet Kadir Göktürk, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2002 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördü.

2002-2013 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde 2013-2017 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı.

Tıbbi ilgi alanları; Kronik Hepati B, Kronik Hepatit C, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Seyahat ile Bulaşan Enfeksiyonlar, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Erişkin Aşılama ve Hastane Enfeksiyonları olan Mehmet Kadir Öztürk koronavirüse yakalanmıştı.

DR MEHMET KADİR GÖKTÜRK ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Kadir Göktürk, 24 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

DR MEHMET KADİR GÖKTÜRK ÖLDÜ MÜ?

İstanbul'da Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs sebebiyle bugün yaşamını yitirdi.

Göktürk için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Göktürk, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi.