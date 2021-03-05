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Drift şampiyonu Lamborghini ile kaza yaptı!

Küçükçekmece TEM otoyolunda drift şampiyonu Selim Bayrak lüks aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarptı.

Drift şampiyonu Lamborghini ile kaza yaptı!

Olay TEM otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında meydana geldi. Drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla bir otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

Kaza öncesinde Bayrak’ın makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

Bayrak kazayı yara almadan atlatırken polisler tarafından "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

 

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