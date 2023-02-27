Drilon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon Fazliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon Fazliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon Fazliu 17 Kasım 2000 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon Fazliu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drilon Fazliu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Drilon Fazliu'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Drilon Fazliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon Fazliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Drilon Fazliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon Fazliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2019 yılında KF Vushtrria

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

Drilon Fazliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon Fazliu şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Vushtrria (–2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.