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DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Burdur'da Devlet Su İşleri (DSİ) Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Kılcı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Türkiye, DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı'nın ölüm haberini aldı. Henüz genç yaşında hayatını kaybeden Kılcı'nın ölümü üzüntüye neden oldu. Bu kapsamda Kılcı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?  sorularına yanıt arıyor.

DSİ BURDUR ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ KILCI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

DSİ Burdur'da 182'inci Şube Müdürü görevinde bulunan Ali Kılcı 31 yaşındaydı. Nereli olduğu bilinmeyen Şube Müdürü Kılcı, 27 Haziran günü gece saatlerinde idaresindeki 68 BS 011 plakalı kuruma ait otomobillin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Büğdüz köyü yolunda yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yaralanan Kılcı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen  Kılcı hayatını kaybetti. Acı haberi alan Ali Kılcı´nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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