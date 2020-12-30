DSİ personel alımı başvurusu | Devlet Su İşleri memur alımı şartları neler?

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) farklı illerde istihdam etmek üzere 63 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru bilgilerini araştırıyor. Peki Devlet Su İşleri memur alımı şartları neler? DSİ personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

DEVLET SU İŞLERİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ personel alımı başvuruları 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00'da başlayacak ve 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00'de sona erecek.

DSİ MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurularak yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

UYGULAMALI SINAV

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzaladıktan sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması gerekecek.



Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde açıklanacak.