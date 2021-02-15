DSİ sözleşmeli personel alımı 2021 başladı! Başvuru şartları neler? DSİ sözleşmeli personel alımı nasıl başvuru yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2021 personel alımları başvuruları ile 8 ilde atama yapacak. Avukat kadroları için yapılacak 2021 yılı alımları hakkında detaylar haberimizde...

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2021 BAŞLADI

Başvurular 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp, 21 Şubat saat 24.00'a kadar sürecek.

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular https://personelalimi.dsi.gov.tr/BasvuruGiris.aspx adresinden yapılacak. Şahsen ve ya posta yoluyla başvuru alınmayacak.

HANGİ İLLERE ATAMA YAPILACAK?

Erzurum

Şanlıurfa

Van

Sivas

Trabzon

Kastamonu

Kars

Artvin

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DSİ müdürlüğünün internet sitesinde yer alan şartlar şöyle;

T.C. vatandaşı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

2020 KPSS-P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak

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