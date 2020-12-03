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  3. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada "Geliştirilmekte olan 200'den fazla koronavirüs aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor" ifadesini kullandı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli a.ıklamalarda bulundu. Kluge, konuşmasında son 3 haftadaki düşüşe karşın dünyadaki toplam koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının Avrupa kıtasında görüldüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde şu ana dek 19 milyondan fazla vaka ve 427 binden fazla ölüm bildirildiğini aktaran Kluge, "Yalnızca kasım ayında 4 milyondan fazla vaka var." dedi.

Aşı çalışmalarına ilişkin son günlerde gelen güzel haberlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kluge, bununla beraber aşıların başarıya ulaşması için güçlü bir hazırlık ve toplumlar tarafından kabulünün şart olduğunu vurguladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

"50'DEN FAZLA AŞI ADAYI İNSANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR"

Kluge, bugün itibarıyla dünyada 50'den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiği bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu: 

"Geliştirilmekte olan 200'den fazla Kovid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor. Bu nedenle, son haftalarda birkaç aşı adayının geçici sonuçlarının haberlerini memnuniyetle karşılıyorum. Ne kadar çok adayımız olursa, başarı için o kadar çok fırsatımız olacak. Diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte aşılar, pandeminin akut döneminin sonunu getirir ve ekonomilerin yeniden inşası mümkün olur. Ama, şunu da açıklığa kavuşturalım, aşı bugün burada değil. Bu nedenle, maske takma gibi temel koruyucu önlemleri uygulamaya devam etmemiz zorunludur."

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

"TEDBİRLERE RİAYET EDELİM"

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, insanları sevdikleri ve sağlık çalışanlarını salgından korumak için tedbirlere riayet etmeye davet etti.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge'den umutlandıran açıklama!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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