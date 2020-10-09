DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus açıkladı! Sayı 171'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla pandemi uzmanlarıyla toplantı yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Temmuz'da 3. aşama klinik denemelerin başladığını açıklayan "Moderna" ilaç firmasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını esnasında koronavirüs aşısı üzerindeki patent haklarını uygulamayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ghebreyesus, konuya ilişkin olarak "Bu duyurunun teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı ile ilgili de konuştu. Ghebreyesus, bu hafta Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da programa dahil olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ghebreyesus, ABD ve Rusya'nın dahil olmadığı COVAX'a şimdiye kadar 171 ülkenin katıldığını, diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Aşılar üretilmeye başlandığında ilk etapta tedarikin sınırlı olacağı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, COVAX üyesi ülkelerin aşıları eş zamanlı olarak öncelikle sağlık çalışanları, yaşlılar ve hasta kişilere dağıtmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "COVAX'ın amacı, 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktır." dedi.

"AVRUPA'DAKİ VAKA SAYILARININ ARTIŞ GÖSTERMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

5 Ekim'de yaptığı, "En iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." açıklamasıyla tüm dünyayı şoke eden DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Ryan, hükümetlerin virüsün yayılmasını önlemek için daha adımlar atılması gerektiğini, insanların da maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi temel kaidelere uyması gerektiğini vurguladı.