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DSÖ'den acil toplantı kararı! Maymun çiçeği virüsü masaya yatırılacak! Bilim insanları: Kovid-19 gibi...

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da hızla artan maymun çiçeği vakaları üzerine acil toplanma kararı aldı.

DSÖ'den acil toplantı kararı! Maymun çiçeği virüsü masaya yatırılacak! Bilim insanları: Kovid-19 gibi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da 100'den fazla olası maymun çiçeği vakasının ortaya çıkması üzerine bugün acil toplantı düzenliyor.

Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyük maymun çiçeği salgını olarak tanımlanan salgında, en az sekiz Avrupa ülkesinde (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık), ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta vakalar rapor edildi.

DSÖ'den acil toplantı kararı! Maymun çiçeği virüsü masaya yatırılacak! Bilim insanları: Kovid-19 gibi...

"KOVİD-19 GİBİ..."

DSÖ’de toplanacak komite, salgının, şu anda Covid-19 pandemisi için uygulanan ve DSÖ'nün en yüksek uyarı biçimi olan halk sağlığı acil durumu ilan edilip edilmeyeceğine karar vermekten sorumlu değil.

Virüs, korona virüsü kadar kolay yayılmadığı için bilim insanları, salgının Covid-19 gibi bir pandemiye dönüşmesini beklemiyorlar.

DSÖ'den acil toplantı kararı! Maymun çiçeği virüsü masaya yatırılacak! Bilim insanları: Kovid-19 gibi...

Yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor.

      

Bölge Gündem Editör Ekibi
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