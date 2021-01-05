DSÖ'den flaş açıklama: Bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla 2021'in ilk basın toplantısını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, önemli açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, koronavirüsün kökenini araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

VİZE SORUNU DSÖ BİLİM HEYETİNİN ÇİN'E GİRİŞİNE ENGEL OLDU

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

DSÖ, 10 BİLİM İNSANININ ÇİN'E GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, Kovid-19'un ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu.

DSÖ, Çin'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.