DSÖ'den flaş açıklama: Her 1 dakikada 160 kişiye koronavirüs tanısı konuluyor

Düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, salgın nedeniyle geçen hafta Avrupa Bölgesinde 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, Avrupa'da durumun ciddi olduğunu ifade etti ve "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

"EN YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI!"

Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Bu Nisan ayında, Fransa'daki hastanelere ve yoğun bakıma koronavirüs kabulleri, geçen yılın bu döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı" dedi.

Fransa'da 5 bin 902'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

PANDEMİNİN BAŞLANGICINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE YAKLAŞTI

Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa'da 80 yaşın üstündekiler arasında koronavirüs ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a yaklaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Avrupa bölgesinde 48 milyon 553 bin 214 vaka kaydedilirken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 24 bin 904'e ulaştı.