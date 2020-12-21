DSÖ'den flaş mutasyon açıklaması: "Ciddi hastalık veya ölüme..."

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can kaybı ve vaka sayıları dolayısıyla tedirginliğe yol açarken İngiltere Başkanı Boris Johnson "Korovirüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu açıklaması sonrası İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı açıklamada "Koronavirüste kontrolü kaybettik" ifadesini kullanması gündem oldu.

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Orijinal planımızda corona virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.

DSÖ SALGIN HASTALIKLAR DEPARTMANI DİREKTÖRÜ BRIAND'DAN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan corona virüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi. DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti."

GÜNEY AFRİKA'DAN 'MUTASYON' AÇIKLAMASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika'nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, ülkede "501.V2" olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.

Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere'de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 691'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 445 artışla 921 bin 922'ye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuna ilişkin İngiliz yetkililerle "yakın temasta" oldukları belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nnü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verilmişti.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarılmıştı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedilmişti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON'IN AÇIKLAMASI

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.