DSÖ'den korkutan açıklama: 25-59 yaş arasında endişe verici şekilde artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve farklı mutasyonları görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Geçen hafta koronavirüs vakaları üst üste sekizinci haftada artış gösterdi ve 5,2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Bu, şimdiye kadar bir haftada kaydedilen en çok vaka sayısıydı." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin art arda 5'inci haftada yükseliş gösterdiğine vurgu yaparak; , "Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık. Büyük sayılar bizi uyuşturabilir. Ancak bu ölümlerin her biri aileler, toplumlar ve uluslar için bir trajedidir." dedi.

Ghebreyesus, küresel çapta 25-59 yaş arası insanlar arasında Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulunarak, bunun muhtemel nedeni olarak da yeni varyantlar ve genç yetişkinler arasında artan "sosyal kaynaşmayı" gösterdi.

THUNBERG'TEN ÇAĞRI: AŞI EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİ

DSÖ'nün aşı eşitsizliğine karşı yürüttüğü kampanyaya dahil olan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise küresel toplumu, aşı eşitsizliğini gidermeye çağırdı.

Thunberg, "Uluslararası toplum, aşı eşitsizliği konusundaki trajediyi ele almak için daha fazlasını yapmalıdır." diye konuştu.

Greta Thunberg Vakfı'nın aşı eşitliğini desteklemek için 100 bin avro bağışlayacağını aktaran Thunberg, nüfusunun ciddi bir kısmını aşılayan ABD ve İngiltere başta olmak üzere ülkelere aşıların adil dağıtımı konusunda çağrıda bulundu.

832 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI UYGULANDI

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) verdiği destek nedeniyle Thunberg'e teşekkür eden Ghebreyesus da küresel olarak şimdiye kadar 832 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

Ghebreyesus, "Ancak bunların yüzde 82'den fazlası, yüksek veya üst-orta gelirli ülkelere gitmişken, düşük gelirli ülkeler yalnızca yüzde 0,2 oranında aşıya ulaştı." dedi.

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