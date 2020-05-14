DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs tıpkı AIDS gibi kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında koronavirüse ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, birçok ülkede normal yaşama tekrar dönüş için "önlemlerin gevşetilmesine" yönelik adımlar atıldığını ifade etti ve bununla birlikte salgının kontrol altına alınabilmesi için "çok uzun bir yol" olduğunun altını çizdi. Ryan, "Hepimiz, yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya çıkmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.

''KORONAVİRÜS ÇEKİP GİTMEYEBİLİR, HIV GİBİ VÜCUTTA KALICI OLABİLİR''

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.

"HIV de gitmedi ve şartlarına alıştık." diyen Ryan, HIV'e karşı tedavi ve önleyici yöntemler bulduklarını, dolayısıyla insanların eskisi gibi HIV'den korkmadığına işaret etti. Ryan, "HIV'li insanlara uzun ve sağlıklı yaşam sunuyoruz ancak bu iki hastalığı karşılaştırmıyorum. Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın (Kovid-19) ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KORONAVİRÜSE KARŞI EN BÜYÜK UMUDUMUZ ÇOK ETKİLİ BİR AŞI"

Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için Kovid-19'un "kayda değer" şekilde kontrol altına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu kaydetti.