DSÖ'den koronavirüs ile ilgili açıklama! Aşı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada koronavirüs aşısı için tarih verildi.

Reuters'taki habere göre, BBC'ye açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" ifadesini kullandı.

"SALGIN ORTA YAŞTAKİ İNSANLARI DA ETKİLİYOR"

Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.

10 sene önceki virüs salgını raporu gerçek oldu!

İran'da koranavirüs nedeniyle toplam can kaybı bin 685'e yükseldi

İstanbul Valiliği'nden koronavirüs ile ilgili uyarı: Evlerinizden çıkmayın

İstanbullular koronavirüse rağmen bugün de sahile akın etti