DSÖ'den mutasyona uğrayan yeni virüse ilişkin açıklama: Büyük ölçüde daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin toplantı yapıldı. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri ele aldı.

"HEM DAHA BULAŞICI HEM DE GENÇLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin düzenlenen toplantıda, virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğünün altı çizildi.

Yapılan paylaşımda, virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığı da ifade edildi.