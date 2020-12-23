Erman Toroğlu ASpor Takım Oyunu programında neden yok? | Canlı yayında neden yok? | Neden uzaktan katılıyor?DSÖ'den mutasyona uğrayan yeni virüse ilişkin açıklama: Büyük ölçüde daha bulaşıcıFenerbahçe, Başakşehir'i 4 golle mağlup ettiDiyanet İşleri Başkanlığı'ndan İBB'nin 'Türkçe Kur'an' skandalı ile ilgili açıklama!Fenerbahçe - Başakşehir maçında art arda 3 kırmızı kart!Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm izle |Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izleProf. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak23 Aralık Çarşmba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?İsrail'de koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı!Kural ihlali yapan Menemenspor hükmen mağlup sayılacak
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. DSÖ'den mutasyona uğrayan yeni virüse ilişkin açıklama: Büyük ölçüde daha bulaşıcı

DSÖ'den mutasyona uğrayan yeni virüse ilişkin açıklama: Büyük ölçüde daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

DSÖ'den mutasyona uğrayan yeni virüse ilişkin açıklama: Büyük ölçüde daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin toplantı yapıldı. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri ele aldı.

"HEM DAHA BULAŞICI HEM DE GENÇLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin düzenlenen toplantıda, virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğünün altı çizildi.

Yapılan paylaşımda, virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığı da ifade edildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT