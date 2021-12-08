DSÖ'den rahatlatan açıklama! "Kovid-19 aşısının Omicron varyantına karşı da etkili olmaması için bir sebep yok"

Güney Afrika'da yapılan küçük çaplı bir araştırmanın ilk sonuçlarının gelmesinin ardından DSÖ'den açıklama geldi.

Yetkililer, aşıların oluşturduğu antikorlarda yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" yaşandığını söylüyor.

WHO acil durum direktörü Mike Ryan ise, Omicron'un kullanılan aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi: "Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."

İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.

40 KAT DAHA ETKİLİ

Güney Afrika'da yapılan, henüz başka uzmanlar tarafından değerlendirilmemiş olan yeni ve küçük çaplı bir çalışma da, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koydu.

Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını belirtti.

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SONUÇLAR BEKLENİLENDEN DAHA İYİ

12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan çalışma sonucu Prof. Sigal, "Omicron konusunda beklediğinden daha iyi sonuçları alındığını" söyledi.

Buna göre iki doz Pfizer aşısı olmuş kişilerde antikorların etkinliği azalsa da, bir kez Kovid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iki doz aşı olmuş kişilerde, Omicron'a karşı ciddi bir koruma sağlayan antikorların oluştuğu görüldü. Bu da, 3. doz takviye aşıların Omicron'a karşı koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.

Pfizer aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha detaylı ve kesin bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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OMİCRON DAHA BULAŞICI AMA...

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusunda üst düzey danışmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron'un daha bulaşıcı ama daha hafif belirtiler gösteren bir varyant olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre salgının başında itibaren dünya çapında 267 milyon vaka görüldü; 5 milyondan fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.