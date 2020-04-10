DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Örnek oldular
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'deki test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi.
''TÜRKİYE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ÖRNEK BİR ÜLKE''
Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu'nun paylaşımı:
Turkey is an exemplary country thanks to its diagnostic capacity and tremendous efforts in treatment in its fight against COVID-19. Turkey is also running this process transparently by sharing accurate case and mortality data electronically.@hans_kluge @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/9rR9xdU7Yj— Dr Pavel Ursu (@DrPavelUrsu) April 9, 2020
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