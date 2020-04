DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Örnek oldular

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'deki test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi.

Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu'nun paylaşımı:

Turkey is an exemplary country thanks to its diagnostic capacity and tremendous efforts in treatment in its fight against COVID-19. Turkey is also running this process transparently by sharing accurate case and mortality data electronically.@hans_kluge @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/9rR9xdU7Yj