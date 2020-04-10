DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Örnek oldular

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'deki test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi.

''TÜRKİYE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ÖRNEK BİR ÜLKE''

Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu'nun paylaşımı: