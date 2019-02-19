DSP İstanbul Belediye Başkan adayı kim oldu? Muammer Aydın kimdir?

DSP İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu | Muammer Aydın kimdir? DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer aydın kimdir? İşte cevabı haberimizde

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