DSP İstanbul Belediye Başkan adayı kim oldu? Muammer Aydın kimdir?

DSP İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu | Muammer Aydın kimdir?
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer aydın kimdir? İşte cevabı haberimizde
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.
DSP İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
MUAMMER AYDIN KİMDİR?
YSK Eski Başkanı
1945 yılında Gülşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1968 yılında mezun oldu. İstanbul Hakim Adayı olarak mesleğe başladı. Özalp, Doğanşehir, Vezirköprü, Kırşehir ve Ankara hakimliği görevlerinde bulundu. 8 Mayıs 2001’de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi. 2007 yılında YSK Başkanlığına seçildi. 2010 yılında görev süresi doldu.
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