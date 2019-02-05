DSP Pendik belediye başkan adayı Murtaza Sasa oldu

DSP’nin Pendik Belediye Başkan Adayı Murtaza Sasa oldu. 2015’te yapılan milletvekili seçimlerinde de bu partiden 1.Bölge Milletvekili Adayı olan Sasa, başarılı performansı ile dikkat çeken bir isim olmuştu.

Seçim çalışmalarına start veren Sasa, gazetemize yaptığı açıklamada; “Ben arkadaşlarımla birlikte elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Vatandaşlarımızın AK Parti yönetiminden memnun olmadıklarını biliyorum. Alternatif olarak, DSP’yi tercih edeceklerine de inanıyorum” dedi.

MURTAZA SASA KİMDİR?

1963 Mardin doğumlu Murtaza Sasa evli ve bir çocuk babası. Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu. Pendik Batı Mahallesi’nde ikamet ediyor.