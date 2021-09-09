Dudak dudağa objektiflere yakalanmışlardı! Pınar Deniz yeni sevgilisiyle film galasında düşman çatlattı!

Beraber rol aldıkları Aşkın Kıyameti adlı filmdeki set arkadaşlığıyla gündeme gelen Pınar Deniz (27) ile Yiğit Kirazcı (37) hakkında birliktelik iddiaları Marmaris tatilinde objektiflere yansıyan dudak dudağa görüntüleri ile belgelenmişti. İlişkilerini basından uzak tutmak isteyen çift, bu defa kameraların karşısında adeta boy gösterdi. İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galasında bir araya gelen çift sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

PINAR DENİZ VE YENİ SEVGİLİSİNDEN DÜŞMAN ÇATLATAN POZ

İnsanlar İkiye Ayrılır filminin galasında bir araya gelen ikili, aşklarını artık gizlemiyor. Geçtiğimiz aylarda romantik Marmaris tatilinde kameralara yakalanan çiftin dudak dudağa pozları çok konuşulmuştu.