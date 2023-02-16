Düğün gecesi depreme yakalandılar! Enkaz altında yaşamını yitiren çiftten düğün görüntüleri kaldı!

Kahramanmaraş depreminden sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken evlerini ve hayatlarını yitirenlerin ise geride sadece acı hikayeler kaldı. Depremzedeler için kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin hayat hikayeleri ise herkesi yasa boğuyor.

KÖPEKLERİ SAYESİNDE HAYATTA KALDILAR

Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, ”Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı” dedi. Deprem anını anlatan Elif Belli, ”İlk başta sallantı hissettik. Sonradan bir titreşim geldi, duvarlardan ses çıkmaya başladı. Ürperdik korktuk. Herkes çığlık çığlığa bağırışlar. Ölenler, enkaz altında kalanlar. Bu sallantı bir buçuk dakika falan sürdü. Biz ilk defa gördük yaşadık. Ölenler için çok üzüldük. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

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"DEPREMİN OLDUĞU AKŞAM DÜĞÜN OLDU"

Yeni soğan yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Elif Belli, ”Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim’in düğünüydü. Kendisi İskenderun’da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, ‘Ecel geliyorum’ demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun’da tutukları evde öldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Bize ilk ulaşan onlar oldu. Onlar sayesinde biraz rahat ediyoruz. Haklarını helal etsinler bize ” dedi.

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DÜĞÜN GECESİ İSKENDERUN'A GİTMİŞLER

Kız kardeşi Elif Aksoy’un düğün gecesi öldüğü belirten ağabey Murat Bilge, ”O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. ‘Yol kapalı’ dediler. Damadın anne-babası, ‘gelin burada oturun. Kahve içersiniz’ dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun’a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, ‘eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.’ Tek tek binaların çöktüğünü gördüğünü söyledi” şeklinde konuştu.

Düğün gecesi hayatını kaybeden gelin damattan geriye ise, depremden saatler önce çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri kaldı.