KabineToplantısının ardından gerçekleştirdiği 'Ulusa sesleniş' konuşmasıyla, 2 Mart tarihinden itibaren geçerli olan kademeli normalleşme kurallarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok alanda, illerin risk durumuna göre atılacak normalleşme adımlarını açıkladı. Bu konuşmanın ardından evlilik adayları da Düğün salonları açıldı mı? Düğünler ve nikahlar kaç kişi olacak 2021? Düğünler kaç saat olacak? sorularının cevabını arştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle etkin mücadele amacıyla kapatılan düğün salonları, yeni evlenecek çiftler için uzun süredir merak konusu idi. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri tavsiyeleri doğrultusunda alınan normalleşme kararları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğün salonlarının açıldığını ve düğün ve nikah merasimlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

DÜĞÜNLER KAÇ SAAT OLACAK?

Yeni normalleşme kapsamında oluşturulan risk haritasına göre, kentler, düşük - orta - yüksek - çok yüksek riskli olmak üzere dört ana kategoriye ayrıldı. Bu kapsamda nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR KAÇ KİŞİ OLACAK 2021?

Aşağıdaki illerde düğünlere en fazla 100 kişi katılabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Aşağıdaki illerde ise düğünlere en fazla 50 kişi katılabilecek.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.