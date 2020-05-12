Koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonları da kapanmış ve bu sene düğünü olanlar ertelemek zorunda kalmıştı. Fakat normalleşme planlarına geçilmesiyle internette düğün salonlarının ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Düğün salonu ne zaman açılıyor? Düğün salonları son dakika bilgisi var mı? Düğünler ile ilgili genelge yayımlandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde

DÜĞÜN SALONU NE ZAMAN AÇILIYOR? SON DAKİKA BİLGİSİ VAR MI?

Berberlerin ve AVM'lerin Mayıs ortasından itibaren açılacağının belli olmasının ardından nişan ve düğün salonu gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK'da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Düğün salonları büyük kalabalıkların bir arada bulunduğu ortamlar olduğu için bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

DÜĞÜNLER İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI MI?

Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir genelge yayımlanmadı.

YASAĞIN ARDINDAN DÜĞÜN SALONLARINDA NELER DEĞİŞECEK?

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı.

SALONDAKİ MASALARA YENİ DÜZEN

Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

SALONA ÖNLEMLERLE DAVETLİ ALINACAK

İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

HALAYLAR DİPDİBE ÇEKİLMEYECEK

Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKILARA KORONA AYARI

Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.

İŞLETMECİLER NE DURUMDA?

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.