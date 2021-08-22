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  3. Düğün sonrası hastanelik oldular! Kocaeli'de tavuk pilav zehirlenmesi!

Düğün sonrası hastanelik oldular! Kocaeli'de tavuk pilav zehirlenmesi!

Kocaeli Kartepe'de düğünün ardından ikram edilen tavuk pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düğün sonrası hastanelik oldular! Kocaeli'de tavuk pilav zehirlenmesi!

Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetliler tavuklu pilav ve tatlı ikramında bulundular.

Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi müracaat etti ve tedavi altına alındılar.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını belirtti.

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