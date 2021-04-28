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  3. Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Amasya'da koronavirüs salgını dolayısıyla mütevazi bir düğün töreni planlayan Burak Koçak ve Merve Kara çifti, düğün yemeklerini bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika'daki yoksullara ikram etti.

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Türk geleneklerinin vazgeçilmezi olan düğün yemeğinin salgın tedbirleri dolayısıyla verilemeyeceği için Uganda'daki ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi düşündüğünü belirten Burak Koçak, 7 Temmuz'daki düğünlerinde harcamayı planladıkları yemek ücretini bir yardım kuruluşu tarafından düzenlen "Afrika'ya iftar sofrası" kampanyasına bağışladı.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu anlatan Koçak, "Düğün yemeğimizi Uganda'daki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Onların iftar yapmalarını sağladık" dedi.

Nişanlısıyla birlikte Amasya Belediyesi'nde çalışan Merve Kara ise 300'den fazla insanın karınların doyduğu görüntüleri sevinçle izlediklerini söyledi.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Engin Keşoglu ve İl Başkanı Mustafa Bayoğlu da bağışta bulunan genç çifte teşekkür ederek mutluluklar dilediler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettiler

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