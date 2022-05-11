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  3. Düğünde akılalmaz olay! Elektrikler kesilince yanlış kişilerle evlendiler

Düğünde akılalmaz olay! Elektrikler kesilince yanlış kişilerle evlendiler

Hindistan'da düzenlenen toplu nikâh merasiminde evlenmeyi planlayan iki kız kardeş elektriklerin kesilmesi sonucu karanlıkta yapılan bir hata ile tanımadıkları adamlarla evlendi.

Düğünde akılalmaz olay! Elektrikler kesilince yanlış kişilerle evlendiler

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Aslana köyünde düzenlenen toplu nikah merasiminde yaşanan talihsiz elektrik kesintisi ortalığı karıştırdı. Törenin ortasında birden bire karanlıkta kalan papaz yaşanan kargaşa içerisinde nikahlarının kıyılması için bekleyen iki kız kardeşi başka damatlarla evlendirdi.

Düğünde akılalmaz olay! Elektrikler kesilince yanlış kişilerle evlendiler

KIZ KARDEŞLER AYNI GELİNLİĞİ GİYDİ

Kız kardeşlerin evlendikleri adamları tanıyıp tanımadığı açıklanmazken olay elektriklerin gelmesi ile ortaya çıktı. Düğüne katılan bir akraba, The Independent'a yaptığı açıklamada kız kardeşlerin aynı Gelin kıyafetlerini giydiğini ve yerel geleneklere uygun olarak yüzlerini peçeyle kapattığını söyledi.

Düğünde akılalmaz olay! Elektrikler kesilince yanlış kişilerle evlendiler

"KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Gelinlerin babası Ramesh Lal da papazın kafasının kızlarının giydiği kıyafetlerden dolayı karışmış olabileceğini söyledi. Yetkililerin devreye girmesi ile hata kısa sürede düzeltilse de olay enerji talebindeki artış nedeniyle Hindistan'da elektrik kesintilerinin yaygınlığının altını çizdi.

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